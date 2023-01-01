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Smash Car Idle

Smash Car Idle

poki.com

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Smash Car Idle, FM Studio tarafından oluşturulan boşta bir oyundur. Bu oyunda size ve arkadaşlarınıza arabaları parçalamanız için para veriliyor. Ekranınızdaki arabaya atlayın ve olabildiğince sert ve hızlı bir şekilde parçalayın. Kazandığınız parayla gücünüzü ve hızınızı yükseltmeye devam edin; yakında yeni arabaların, arkadaşların ve hatta yeni dünyaların kilidini açacaksınız! Tek bir saniyenin bile sıkıcı olmadığı Smash Car Idle'ı deneyin. Arabayı parçalamak ve para kazanmak için tıklamaya (veya dokunmaya) devam edin. Smash Car Idle, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oyna: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Gömülü Şeyler, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Oyun Alanı, Forgotten Hill: Cerrahi, Ormandaki Küçük Kulübe ve Forgotten Hill Hayal Kırıklığı: Kütüphane.

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