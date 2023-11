Shoot'n'Shout Turbo, canavarları vurarak amacınızı sınayacağınız bir aksiyon platform oyunudur. Garip uzaylı yaratıklar Dünya'yı istila etti ve onları durdurabilecek tek kahraman sizsiniz! Bu fizik tabanlı atış oyununda tüm düşmanları ortadan kaldırmak ve dünyayı kurtarmak için silahınızı ve bazukanızı alın. Dikkatli bir şekilde nişan alın ve tüm canavarları vurun, ancak mermilerinizi kaçırmamaya veya boşa harcamamaya dikkat edin - aksi takdirde hepimiz mahvoluruz! Nişan almaya başlamak için farenizi basılı tutun veya uzun basın. Çekmek için bırakın. Shoot'n'Shout Turbo, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento gibi başka harika korku oyunları da var: Gömülü Şeyler, Forgotten Hill Hatırası: Aşkın Ötesinde, Forgotten Hill Hatırası: Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley oynamayı da unutmayın! Shoot'n'Shout Turbo'yu Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Shoot'n'Shout Turbo bilgisayarınızda, telefonunuzda ve tabletlerinizde oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

