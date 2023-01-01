WebCatalog
Shoot'n'Shout Turbo

Shoot'n'Shout Turbo

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shoot'n'Shout Turbo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Shoot'n'Shout Turbo, canavarları vurarak amacınızı sınayacağınız bir aksiyon platform oyunudur. Garip uzaylı yaratıklar Dünya'yı istila etti ve onları durdurabilecek tek kahraman sizsiniz! Bu fizik tabanlı atış oyununda tüm düşmanları ortadan kaldırmak ve dünyayı kurtarmak için silahınızı ve bazukanızı alın. Dikkatli bir şekilde nişan alın ve tüm canavarları vurun, ancak mermilerinizi kaçırmamaya veya boşa harcamamaya dikkat edin - aksi takdirde hepimiz mahvoluruz! Nişan almaya başlamak için farenizi basılı tutun veya uzun basın. Çekmek için bırakın. Shoot'n'Shout Turbo, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento gibi başka harika korku oyunları da var: Gömülü Şeyler, Forgotten Hill Hatırası: Aşkın Ötesinde, Forgotten Hill Hatırası: Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley oynamayı da unutmayın! Shoot'n'Shout Turbo'yu Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Shoot'n'Shout Turbo bilgisayarınızda, telefonunuzda ve tabletlerinizde oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shoot'n'Shout Turbo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

poki.com

Parakite Ninja

Parakite Ninja

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Wardrobe

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

poki.com

Rise of Pico

Rise of Pico

poki.com

Smash Car Idle 2

Smash Car Idle 2

poki.com

Forgotten Hill Disillusion: The Library

Forgotten Hill Disillusion: The Library

poki.com

Forgotten Hill: The Third Axis

Forgotten Hill: The Third Axis

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 2

Forgotten Hill: The Wardrobe 2

poki.com

Smash Car Idle

Smash Car Idle

poki.com

Little Cabin in the Woods

Little Cabin in the Woods

poki.com

Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası