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Smash Car Idle 2

Smash Car Idle 2

poki.com

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Smash Car Idle 2, FM Studio tarafından oluşturulan bir boşta yönetim oyunudur. Muhteşem Smash Car Idle'ın devamında arkadaşlarınızla arabaları parçalamaya devam edin! Ekranınızdaki arabaya atlayın ve olabildiğince sert ve hızlı bir şekilde parçalayın. Bunun için para alacaksınız! Paranızı gücünüzü ve hızınızı yükseltmek için harcayın; yakında yeni arabaların, arkadaşların ve hatta yeni dünyaların kilidini açacaksınız! Bash ve parçalayın ve para kazanın! Arabayı parçalamak ve para kazanmak için dokunmaya veya tıklamaya devam edin. Smash Car Idle 2, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill gibi başka harika korku oyunları da var. : Kuklacı ve Unutulan Tepe: Cerrahi. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

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