Jelly Bounce 3D, çeşitli platformlarda yukarı doğru zıplayan küçük bir jöle bloğunu kontrol ettiğiniz bir arcade oyunudur. Jöle bloğunun yatay hareketlerini kontrol etmek için parmağınızı veya sol fare düğmesini basılı tutmanız yeterlidir. Platformlardan düşmeden diğer platformlara atlamaya devam edin. Bu platform zaten atladığınızda azalacaktır, bu yüzden hamlenize dikkat edin! Yıldızları toplayın ve zirveye ulaşın. Jöle kaplamalarını yükseltebilmek için puan toplamaya devam edin. Almak ve kullanmak için bir nesneye tıklayın veya üzerine dokunun. Jelly Bounce 3D, BuyHTML5 tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please!, Scary Hill, Tiny Fishing ve Winter DodgeJelly Bounce 3D, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir: Jelly Bounce 3 boyutlu

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