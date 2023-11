Bunny Goes Boom, bir tavşanı yukarı doğru bir platformda kontrol ettiğiniz ve engellerden kaçındığınız bir oyundur. Tavşanın hareketlerini kontrol etmek için ekranınızın kenarlarına dokunun, balonlarla düşmanlardan kaçının ve mümkün olduğunca yukarıya çıkmaya çalışın! Hareket Et - Ok tuşları veya dokunmatik ekranın Sol/Sağ tarafları Bunny Goes Boom, Litvanya merkezli SnoutUp Games tarafından yaratılmıştır. Domuz temalı nişancı oyunu Cave Blast'tan SnoutUp Games'i, hepsini döven Bacon May Die'ı, kılıç dövüşü yapan domuz savaşçısı Pork Chopper'ı ve ninja atlama oyunu Ninja Shurican'ın yanı sıra Iron Snout'u da biliyor olabilirsiniz. Hepsine Poki'de bir şans verin!

