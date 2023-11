Skywire 2, Nitrome tarafından oluşturulan bir aksiyon platform oyunudur. Bu oyunda gemiyi ray üzerinde gezdirirken yolcularınızın istasyona taşınmasına yardımcı oluyorsunuz. Devekuşları, papağanlar, gergedanlar ve develer gibi tehlikeli robot hayvanlardan kaçının çünkü bunlar yolcularınızın düşmesine neden olacaktır. İki oyunculu yarışlar için bir oyun modu bile var! Devam edin ve bu demiryolu sürme klasiğine atlayın! Yukarı - W veya Yukarı ok Aşağı - S veya Aşağı ok Skywire 2, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

