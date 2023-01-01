Mutiny, Nitrome tarafından yaratılmış bir aksiyon strateji oyunudur. Oyuncu, çoğu sınırlı miktarlarda bulunan çeşitli silahlar kullanarak denizdeki diğer düşmanlara karşı savaşan korsanların rolünü üstlenir. En bağımlılık yapıcı taktiksel iki oyunculu deniz savaşı oyunu olmaya hazır mısınız? Nişan alın ve ateş edin - Farenin sol düğmesini basılı tutun ve ateş etmek için bırakın Mutiny, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, Mağara Kaosu 2, Skywire, Twin Shot, Test Konusu Yeşil ve Test Konusu Mavi

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