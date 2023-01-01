Silly Sausage, Nitrome tarafından yaratılmış bir arcade oyunudur. Bu klasik flash oyunda, gerekli tüm mücevherleri toplamaya çalışan ve ardından bitiş çizgisine ulaşan seviyelerde kendi kendine ilerlemesi gereken esnek bir köpeksiniz. Aptal Sosis'te 30 seviye ve Blades, Fireballs, Bubbles ve Spike Diamonds gibi çeşitli tehlikeli düşman türleri vardır. Konfor alanınızın dışına çıkıp tüm mücevherleri rekor sürede toplayabilir misiniz? Stretch dog - WASD veya Ok tuşlarıSilly Sausage, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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