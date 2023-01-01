Rockitty, Nitrome tarafından hazırlanan bir bulmaca platform oyunudur. Fare tıklamaları ile kontrol ettiğiniz bir uzay gemisini yönetiyorsunuz. Bir yön seçin ve tüm bonusları toplayın !Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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