Roly Poly, Nitrome tarafından yapılan bir bulmaca platform oyunudur. Hareket etmek için tüm platformu eğin !Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e benzetildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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