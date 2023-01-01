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Ribbit

Ribbit

poki.com

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Ribbit, Nitrome tarafından yapılmış bir platform oyunudur. Bir tavşan ve bir kurbağadan oluşan iki taraflı bir karakteri kontrol ediyorsunuz ve seviyelerden atlamanız gerekiyor. Atlamalarınızı hızlandırmak için taklalar atın, ardından sizi ileri itecek bir açı seçin. Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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