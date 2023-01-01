Squawk, Nitrome tarafından yapılmış bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyunda fare tıklamaları ile aktif hale getirdiğiniz mıknatıslar ile karakterinizi kontrol etmelisiniz. Tuzaklardan kaçının ve her seviyede maksimum altın para toplayın!Kontroller oyun içinde açıklanmıştır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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