Scribble, Nitrome tarafından yapılmış Lemmings tipi bir oyundur. Bu oyunda bir grup küçük karakterin seviyenin sonuna ulaşmasına yardımcı olursunuz. Tuzakları ve tuzakları doldurmak veya bunlardan kaçınmak için çizgiler ve mürekkep yapıları çizerek onlara yardımcı olursunuz. Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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