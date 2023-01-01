Magic Touch, Nitrome tarafından yapılan büyülerin çizilmesine dayanan bir beceri oyunudur. Dev robotların kaleye düşmesini önleyin, yoksa kaybedersiniz! Onları yok etmek için, balonun üzerinde gösterilen büyünün aynısını çizerek onları tutan balonları patlatmanız gerekecek. İyi şanslar, sihirbaz !Kontroller oyun içinde açıklanmıştır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Magic Touch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.