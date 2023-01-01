Nanobots, Nitrome tarafından yapılan bir shootem up beceri oyunudur. Küçük bir nanobotu kontrol ediyorsunuz ve aynı anda birden fazla düşmanı ele geçirmeniz gerekecek! Düşmanları yenmek için farklı yetenekler kullanın. Her silah rengi düşmanın rengiyle ilişkilendirilir. İyi şanslar !Kontroller oyun içinde açıklanmıştır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından Poki için HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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