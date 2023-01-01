Knuckleheads, Nitrome'un geliştirdiği bir platform beceri oyunudur. Bir zincirle birbirine bağlanmış iki topu kontrol ediyorsunuz ve hareket ederken dönüşü hesaba katmalısınız! Daha hızlı gitmek veya daha yüksek yerlere ulaşmak için zinciri uzatabilirsiniz. Zafere doğru ilerleyebilecek misiniz? Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Knuckleheads, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından Poki için HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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