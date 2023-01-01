Skywire VIP, Nitrome tarafından yapılan bir bilmece oyunudur. Skywire'ı kullanarak VIP'lerin isimlerini tahmin etmeniz gerekiyor! Doğru eşleşmeyi bulmak için kıyafetlerine ve harf sayısına dikkatlice bakın. Hepsini tahmin edebilecek misiniz?Kontroller oyun içinde açıklanmıştır.Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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