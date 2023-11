Twin Shot 2, Nitrome tarafından oluşturulan bir aksiyon platform oyunudur. Bu oyunda ok ve yay kullanarak düşmanları yenen melekleri kontrol ediyorsunuz. 150 heyecan verici ve benzersiz seviyeyi tamamlayın ve ardından Poki'deki Good and Evil genişletme paketine ücretsiz olarak katılın! Klasik nişancı oyununun devamında uçan mavi yaratıkları, kırmızı slime'ları, karanlık canavarları ve çok daha fazlasını vurun. Twin Shots 2'yi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve puanlarınızı birbirinizle karşılaştırmayı unutmayın!Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtlama - W veya Yukarı ok tuşuAteş oku - F veya Boşluk çubuğuTwin Shot 2, Nitrome tarafından şu şekilde oluşturuldu: bir flash oyun ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

