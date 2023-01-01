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Swindler 2

Swindler 2

poki.com

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Swindler 2, Nitrome tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. En sümüksü maceraya kaldığınız yerden devam edin! Sevgili yeşil sümük yaratığımızın kontrolünü elinize alın ve her seviyede hazine sandıklarına bir kez daha ulaşmasına yardım edin! Ok tuşlarını kullanarak haritayı çevirin ve yolunuza çıkan tüm değerli eşyaları toplarken hızınızı kontrol edin ve bir ip üzerinde dengenizi koruyun. Swindler, bulmacalarla dolu daha büyük ve daha iyi bir bırak ve yuvarlan oyunu için geri döndü! Devam edin ve sallanmaya başlayın!Hareket - Ok tuşlarıAlma - Boşluk çubuğuSümükten kurtulun - YukarıSwindler 2, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Mağara Kaosu, İsyan, skywire-2, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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