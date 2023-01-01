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Swindler

Swindler

poki.com

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Swindler, Nitrome tarafından yaratılmış bir aksiyon platform oyunudur. Öncelikle bir ip üzerinde hareket eden yeşil sümüksü yaratığın kontrolünü elinize alın ve her seviyede hazine sandıklarına ulaşmasına yardım edin! Haritayı döndürmek ve yolunuza çıkan tüm değerli eşyaları toplamak için ok tuşlarını kullanın. Hızınızı kontrol edin ve bu sırada herhangi bir engele düşmemeye çalışın. Devam edin ve bize en iyi Dolandırıcı olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu gösterin! Hareket - Ok tuşları Al - Boşluk çubuğu Slime'dan kurtul - Yukarı Swindler, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak yaratıldı ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Skywire, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, skywire-2, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Swindler ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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