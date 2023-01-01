Enemy 585, Nitrome tarafından oluşturulan bir platform oyunudur. Bu oyunda platform oyunlarının yapı taşlarını kullanarak uşağı yapay zeka döngüsünden kurtarmalısınız. Amacı Düşman 585'i kale bayrağına götürmek olan Turner adında şekil değiştiren bir blok grubunu kontrol edin. 90 derece yana dönmek için boşluk çubuğuna basın. Devam edin ve Düşman 585'i arkadaşlarınızla paylaşın. Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarda bu Flash klasiğinin tadını çıkarın! Hareket - WASD veya Ok tuşları Turn - Space bar Enemy 585, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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