Numbskull, Nitrome tarafından yapılmış bir bulmaca platform oyunudur. Herhangi bir bloğu yana döndürmek için kareler çizin. Amacınız iskeletinizin başını vücuduna yeniden birleştirmektir. Beyninizi ısıtın, bu oyun sizi korkutacak !Kontroller oyun içinde açıklanıyor. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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