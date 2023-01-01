Go Go Ufo, Nitrome'un geliştirdiği bir yarış beceri oyunudur. Küçük bir uzay gemisini yukarıdan yönetiyorsunuz. Yarışı kazanmak için hareketlerinizde ekstra hassas olmanız gerekecek! En iyi uzay gemisi yarışçısı olabilir misiniz ve bitiş çizgisine ilk varabilir misiniz? WASD veya ok tuşlarıyla hareket edin Go Go Ufo, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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