Dirk Valentine, Nitrome tarafından hazırlanan bir platform aksiyon oyunudur. Tehlikeli düşman bölgesine inin ve mahkumları yakın ölümden kurtarın! Bu savaş platformu oyunu, tüyler ürpertici muhafızlardan oluşan filoları yok etmeniz için size meydan okuyacak. İpuçları için parlayan yıldızları görüntüleyin ve Dirk'in halkı için savaşı kazanmasına yardım edin! WASDS ile hareket edin Fare tıklamasıyla kıskacı vurDirk Valentine, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından Poki için HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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