Test Subject Green, Nitrome tarafından geliştirilen bir macera platform oyunudur. Bu platform oyunu sizi bir bilim laboratuvarının ortasına yerleştirir ve yolunuzu bulmanız gerekir. Platformdan platforma atlayın, parlayan duvarlardan geçin ve tüm aşamaları tamamlayın. Denemeye hazır mısınız? Hareket - Ok Tuşları Ateş - Boşluk Tuşu Test Konusu Green, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Skywire, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire-2, Twin Shot, Denek Mavi ve Dolandırıcı

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