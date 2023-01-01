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Test Subject Blue

Test Subject Blue

poki.com

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Test Subject Blue, Nitrome tarafından 2 Mart 2011'de geliştirilen bir macera platform oyunudur. Organik yaratıklarla deneyler yapan bir bilim insanısınız. Bu platform oyunu sizi karmaşık bilim laboratuvarlarının ortasına sokuyor ve öğeleri toplamaya önem veriyor. Her seviyede kimyasal reaksiyonlar oluşturmak için enzimler edinmeniz gerekir. Platformdan platforma atlayın, parlayan duvarlardan geçin ve tüm aşamaları tamamlayın. Denemeye hazır mısınız? Hareket - Ok Tuşları Ateş - Boşluk Tuşu Test Subject Blue, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Skywire, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, skywire-2, Twin Shot, Test Deneği Green ve Dolandırıcı

Web Sitesi: poki.com

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