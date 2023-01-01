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Twin Shot

Twin Shot

poki.com

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Twin Shot, Nitrome tarafından 6 Şubat 2009'da piyasaya sürülen çok oyunculu bir macera platform oyunudur. Bölgelerini işgalcilere karşı savunmak için yaylarını ve oklarını kullanan melekler olarak oynuyorsunuz. Move - Arrow veya WASD Keys Fire Arrow - Space veya FTwin Shot, Nitrome tarafından yaratıldı bir flash oyun olarak ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Skywire, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, skywire-2, Test Deneği Mavi, Test Deneği Yeşil ve Dolandırıcı

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Twin Shot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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