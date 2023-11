Cave Chaos 2, kullanıcının bir mağaradan kaçan bir madenci olarak oynadığı, Nitrome tarafından oluşturulan çok oyunculu bir platform oyunudur. Bu küçük madencinin sağ salim kaçmasına yardım edin! Çöken mağaradan kaçın ve seviyenin sonuna ulaşmadan önce yolunuza çıkan ganimeti aldığınızdan emin olun. Düşmanların, varillerin ve her türlü engelin üzerinden atlayın ve kayaların arasından kaymamaya dikkat edin. Güçlendirmelerden yararlanmayı unutmayın! Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için Cave Chaos 2'yi bir arkadaşınızla oynayın! Hareket - WASD veya Ok tuşlarıZıpla - Boşluk çubuğu Cave Chaos 2, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

