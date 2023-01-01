Square Meal, Nitrome tarafından yapılan bir bulmaca platform oyunudur. Büyük kare bir canavarı kontrol ediyorsunuz ve canavarlardan kaçarak ve et yiyerek seviyeleri geçmeniz gerekecek! Ayrıca iki oyunculu mod da mevcuttur !Kontroller oyun içinde açıklanmıştır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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