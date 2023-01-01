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Iron Snout

Iron Snout

poki.com

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Iron Snout, SnoutUp tarafından yaratılmış, domuz gibi oynadığınız ve kurtlarla savaşmak zorunda olduğunuz çevrimiçi bir dövüş oyunudur. Kurt dalgalarının ve diğer kötü adamların arasında yumruklayın, tekme atın ve takla atın. Ok tuşlarını kullanarak baltalardan ve fırlatılan diğer mermilerden kaçın. Kurtlara domuzlara bulaşmamalarını göstermek için Demir Burun oyununu oynayın. Siz ve bir arkadaşınız, 2 oyunculu Wolfieball modunda Iron Snout'u ücretsiz oynayabilir veya Klasik ve Ani Ölüm modlarında kurtlarla tek başınıza mücadele edebilirsiniz. Bu yıl Iron Snout'un harika Noel Baba burnu kıyafetiyle bir yılbaşı güncellemesi var. Ayrıca başarıları tamamlayarak ödüller kazanabilirsiniz. Kurtları zıplamak ve vurmak için ok tuşlarını kullanın. Mermilerin ve düşmanların ortaya çıkma sırasına dikkat edin; İstatistiklerinizi ana başlık ekranındaki Iron Snout'ta kontrol edebilirsiniz; Iron Snout iki dünya sunuyor: Düşman ve mermi türlerini değiştiren Şehir ve Orman. Iron Snout, Litvanya merkezli SnoutUp Games tarafından yaratılmıştır. SnoutUp Games'i domuz temalı nişancı oyunu Cave Blast'tan, hepsini döven Bacon May Die'dan (aynı zamanda domuz temalı), kılıç dövüşü yapan domuz savaşçısı domuz kıyıcısından ve ninja atlama oyunu Ninja Shurican'dan tanıyor olabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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