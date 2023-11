Kickflip Santa, kaykaycı bir Noel Baba olarak oynadığınız ve numaralar ve eziyetler yaparken çocuklara hediyeler dağıttığınız bir yan kaydırma oyunudur! Her seviyede belirli miktarda hediye teslim etmeniz gerekir ve puanınız hem verilen hediye sayısına hem de hile yapmaktan elde ettiğiniz toplam puana bağlıdır! Elflerin üzerine pop-shuvit yapın ve bir Noel Ağacını tekmeleyin, ardından en iyi Noel Baba olmak için tepeden aşağı doğru ilerleyin! Noel Baba'yı nasıl görünmek istiyorsanız ona göre özelleştirmek için tüm farklı kaplamalara ve kaykaylara göz atın! Noel'i kurtarmak için kayabilir misin? Hızlandır - Sağ ok tuşunu basılı tutun Git - Yukarı ok tuşu Grind - Aşağı ok tuşu Fren - Sol ok tuşu Hediye At - Boşluk Çubuğu Nollie - Yukarı ok + D Topuk Taklası - Yukarı ok + S Pop Shuvit - Yukarı ok + A Kickflip - Yukarı ok + W Mobil cihazlarda, hilelerin rastgele olması dışında basılacak düğmeler var! Kickflip Santa, BUN GUN tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer muhteşem oyunlara göz atın: Hoppenhelm, Dodge Blast ve Wild Bullets! Kickflip Santa'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Kickflip Santa, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

