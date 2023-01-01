WebCatalog
Westoon

Westoon

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Westoon çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Westoon'da Vahşi Batı döneminden kalma bir silahşörün yerine geçin! Güvenilir altı atıcınız yanınızdayken rakiplerinizi alt edecek ve herkese Vahşi Batı'nın gerçekte kimin sahibi olduğunu göstereceksiniz. Deathmatch'te hayatınızı almaya gelen herkesi vurarak nihai İsimsiz Adam olduğunuzu kanıtlayın. Bir ekiple bir araya gelmeyi seviyorsanız, Team Deathmatch iki taraftan birine katılmanıza olanak tanır: Vahşi Batı'daki suçluları teker teker temizleyen kanun yapıcı şerifler veya kimseye hesap vermeyen, kök salan kanun kaçakları. Kontroller W/A/S/D - Shift Çalıştır - Hızla Ara Çubuğu - Zıpla LMB - Vur R - Yeniden Yükle

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Westoon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

poki.com

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Base Bros

Base Bros

poki.com

Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

Wild West Cowboy Redemption

Wild West Cowboy Redemption

now.gg

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Piranh.io

Piranh.io

poki.com

Wild West Sniper: Cowboy War

Wild West Sniper: Cowboy War

now.gg

Super Shopper

Super Shopper

poki.com

Fancy Pants 2

Fancy Pants 2

poki.com

Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası