Westoon'da Vahşi Batı döneminden kalma bir silahşörün yerine geçin! Güvenilir altı atıcınız yanınızdayken rakiplerinizi alt edecek ve herkese Vahşi Batı'nın gerçekte kimin sahibi olduğunu göstereceksiniz. Deathmatch'te hayatınızı almaya gelen herkesi vurarak nihai İsimsiz Adam olduğunuzu kanıtlayın. Bir ekiple bir araya gelmeyi seviyorsanız, Team Deathmatch iki taraftan birine katılmanıza olanak tanır: Vahşi Batı'daki suçluları teker teker temizleyen kanun yapıcı şerifler veya kimseye hesap vermeyen, kök salan kanun kaçakları. Kontroller W/A/S/D - Shift Çalıştır - Hızla Ara Çubuğu - Zıpla LMB - Vur R - Yeniden Yükle

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