Gangster Contract Mafia Wars

Bu hızlı tempolu, yoğun aksiyonlu birinci şahıs nişancı oyununda, bir mafya tetikçisinin yerine geçiyorsunuz, diğer mafya tetikçilerine karşı güç için savaşırken bir yandan da çeşitli silahlarla hedeflerinizi öldürüyorsunuz. Her görevin başında, devasa, kaotik bir şehirde öldürdüğünüz yerin bilgisini içeren hedef brifinginizi alırsınız. Hedeflerinizi ortadan kaldırmanın yanı sıra, savaşan mafya çetelerinin acımasız düşmanlarına karşı da sürekli tetikte olmalısınız. Görevlerinizi mükemmel bir şekilde tamamlayarak, en yüksek öldürme sayılarını toplayarak ve şehirdeki en iyi profesyonel tetikçi olarak kendinizin en iyi gangster olduğunu kanıtlayın. Gangster Sözleşmesi Mafya Savaşlarında kendinize bir isim yapın!

Web Sitesi: poki.com

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