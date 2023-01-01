Raft Wars, Martijn Kunst tarafından yaratılan eğlenceli, seviyeye dayalı bir atış oyunudur; burada siz ve kardeşiniz Simon, hazinenizi her türden düşmana karşı korumanız gerekecek! Başlangıçta salınız ve yalnızca birkaç tenis topuyla silahlanmışken, vikingleri, korsanları, çeteleri ve daha fazlasını yenmek için amacınıza ve gücünüze odaklanmanız gerekecek! Rakibinizi vurarak onu salından düşürün veya düşene kadar sağlıklarını yıpratın! El bombalarının, roketlerin ve sal yükseltmelerinin kilidini açmak için stratejik atışlar yaparak para kazanın. Başlangıçta Flash'ta yerleşik olan Raft Wars'un keyfini artık masaüstünüzde veya mobil cihazınızda HTML5'te çıkarabilirsiniz. Fare - Ateş etmek için tıklayın ve çizin Evet, Raft Wars Çok Oyunculu of Raft Wars, çevrimiçi oyunculara karşı oynadığınız çok oyunculu mod ile oluşturulmuştur. Raft Wars, Hollanda merkezli Martijn Kunst ve TinyDobbins tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Raft Wars 2 ve Raft Wars Multiplayer'ın da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raft Wars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.