WebCatalog
Raft Wars

Raft Wars

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raft Wars çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Raft Wars, Martijn Kunst tarafından yaratılan eğlenceli, seviyeye dayalı bir atış oyunudur; burada siz ve kardeşiniz Simon, hazinenizi her türden düşmana karşı korumanız gerekecek! Başlangıçta salınız ve yalnızca birkaç tenis topuyla silahlanmışken, vikingleri, korsanları, çeteleri ve daha fazlasını yenmek için amacınıza ve gücünüze odaklanmanız gerekecek! Rakibinizi vurarak onu salından düşürün veya düşene kadar sağlıklarını yıpratın! El bombalarının, roketlerin ve sal yükseltmelerinin kilidini açmak için stratejik atışlar yaparak para kazanın. Başlangıçta Flash'ta yerleşik olan Raft Wars'un keyfini artık masaüstünüzde veya mobil cihazınızda HTML5'te çıkarabilirsiniz. Fare - Ateş etmek için tıklayın ve çizin Evet, Raft Wars Çok Oyunculu of Raft Wars, çevrimiçi oyunculara karşı oynadığınız çok oyunculu mod ile oluşturulmuştur. Raft Wars, Hollanda merkezli Martijn Kunst ve TinyDobbins tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Raft Wars 2 ve Raft Wars Multiplayer'ın da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raft Wars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Raft Wars 2

Raft Wars 2

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Rummy

Rummy

poki.com

Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

Zombie Raft

Zombie Raft

now.gg

Cursed Treasure

Cursed Treasure

poki.com

Cursed Treasure Level Pack

Cursed Treasure Level Pack

poki.com

Smoots Tennis First Serve

Smoots Tennis First Serve

poki.com

Smash Karts

Smash Karts

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası