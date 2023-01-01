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Smoots Tennis First Serve

Smoots Tennis First Serve

poki.com

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Smoots Tennis First Serve, Kaneda Games tarafından oluşturulan bir 3D tenis oyunudur. Çok çeşitli karakterler arasından seçim yapın, arkadaşlarınıza meydan okuyun ve stilize edilmiş 3 boyutlu grafiklere sahip bu oyunda bir tenis maçının tüm duygusunun tadını çıkarın! Rakibinizin size attığı tüm toplara vurduğunuzdan ve karşılık verdiğinizden emin olun, puan toplayın ve kendinizi maçın galibi olarak taçlandırın!Hareket - Arroy KeysVur/Sür - Boşluk ÇubuğuVur/Slice - NShoot/Lob - MSmoots Tennis First Serve oluşturuldu Kaneda Games tarafından. Onlar aynı zamanda Poki'deki Smoots Pinball Zombie'nin de yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

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