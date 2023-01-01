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Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

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Rainbow Star Pinball, b10b tarafından geliştirilen retro tarzı bir arcade oyunudur. Rainbow Star Pinball, şaşırtıcı derecede renkli bir görünüm vererek klasik tilt oyununu döndürür. Bu oyunda büyülü bir dünyaya girecek, büyülü bir ormandan kaçacak, tek boynuzlu atlarla tanışacak, prensleri ve prensesleri romantik balolarında birleştirecek ve sonunda gökkuşağının sonundaki tüm hazineleri bulacaksınız. Bu heyecan verici tilt oyununun tadını çıkarmaya hazırlanın! Kürekleri hareket ettirin - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Topu vur - S veya Aşağı ok Eğimli masa - W veya Yukarı ok Rainbow Star Pinball, Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. - özünde atari tarzı oynanışa sahip tarayıcı oyunları oynayın. Diğer oyunları Stock Car Hero, Superbike Hero ve Skateboard Hero'yu Poki'de oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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