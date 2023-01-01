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Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

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Slalom Hero, b10b tarafından geliştirilen bir arcade oyunudur. Bu oyunda kahramanınızı seçebilir ve Kış Sporları Slalom Etkinliğinde üç parkurda yarışabilirsiniz. Slalom kapıları arasında ilerleyin, zamanınızı iyileştirmek için takviyeleri toplayın ve en önemlisi eğlenin! Slalom Hero'da altın madalya kazanabilir misiniz? Yönlendir - Sol/Sağ ok tuşlarıSlalom Hero, özünde atari tarzı oynanışa sahip, oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero ve Firefighter Pinball.

Web Sitesi: poki.com

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