Athletics Hero, b10b Games tarafından geliştirilen bir spor oyunudur. Yaz Oyunlarına katılıyorsunuz. Karakterinizi seçin ve madalya kazanmaya çalışın! 100m sürat koşusu, cirit atma ve daha fazlasındaki yarışmaya katılın. Her kategoride altın madalya kazanabilir misiniz? Hareket etmek için yeşil oklara tıklayın veya dokunun. Athletics Hero, özünde atari tarzı oynanışa sahip, oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratıldı. Diğer oyunları Stock Car Hero, Superbike Hero ve Skateboard Hero'yu Poki'de oynayın!

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