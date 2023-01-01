Tennis Hero, b10b Games tarafından geliştirilen bir spor oyunudur. Yüzyılın en heyecan verici tenis etkinliğine katılıyorsunuz. Karakterinizi seçin ve tüm madalyaları kazanmak için bir yolculuğa çıkın. Üç rakibe karşı yarışmaya katılın ve mümkün olduğu kadar çok puan toplamaya çalışın. Altın madalyayı kazanabilir misiniz? Atışlarınızı mükemmel bir şekilde zamanlamak için dokunun. Güç çubuğu maksimuma ulaştığında basılı tutarak ve bırakarak servis yapın - Aşırı güç kullanmaktan kaçının!Tennis Hero, özünde atari tarzı oynanışa sahip, oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratıldı. Diğer oyunlarını Poki'de Stock Car Hero, Superbike Hero, Skateboard Hero, Athletics Hero, Firefighter Pinball ve Rainbow Star Pinball oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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