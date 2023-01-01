Olly's Medal Run

Olly'nin Madalya Koşusunda tüm Olimpiyat etkinliklerini kazanın! Bu spor mücadelesi Yaz Olimpiyat Oyunlarındaki çeşitli etkinlikleri birleştiriyor. Yıldız atletiniz hızlı koşabilir, engellerin üzerinden atlayabilir ve rekor kıran hızlarda yüzebilir. Bir sonraki bölgeye girdikten sonra tamamen yeni bir etkinliği tamamlamanız gerekir! Altın toplamaya devam etmek için doğaçlama boks ve futbol maçlarını kazanmaya çalışın. Ardından yeni bir üniforma seçin ve farklı bir ülke için madalya kazanın. Zafere ulaşmanın pek çok yolu var!

Web Sitesi: poki.com

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