Bir sonraki golf yıldızı siz misiniz? Bu macera dolu golf oyununda atışlarınız için doğru açıyı yakalamak için zıplayacak, kayacak ve yüzeceksiniz. Birinde delik açın ve altın madalya kazanmak için balonu patlatın. Ama dikkat et! Yalnızca üç atışınız var, bu yüzden bunları akıllıca harcayın. Kontroller: Ok tuşları - Koş ve zıpla X - Açı ve topa vurma Yukarı tuşu - Çekimleri iptal et Yaratıcı hakkında: Golf Zero, Stockholm, İsveç merkezli tek kişilik bir stüdyo olan Colin Lane Games tarafından yaratılmıştır. Colin Lane'in diğer oyunları arasında Dunkers ve Dunkers-2 gibi popüler oyunlar, güreşçilerin eğlendiği Wrassling, çok oyunculu kule savunma oyunu Fortz ve atari platform oyunu Temple of Boom yer alıyor.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Golf Zero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.