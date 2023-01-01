Dunkers, Colin Lane Games tarafından oluşturulan bir fizik basketbol oyunudur. Dunkers'ta kollarınızı sallayın, zıplayın ve gol atın! Bu arcade basketbol oyununda Kariyer ve 2 Oyunculu modlar bulunur. Pinko olarak başlayacaksınız. Topu alın ve kendinizi yukarı doğru zıplatmak için kullanın. Froggo, Timmy ve Nerdo!Dunkers ile basketler, Stockholm, İsveç merkezli tek kişilik bir stüdyo olan Colin Lane Games tarafından yaratıldı. Colin Lane'in diğer oyunları arasında Dunkers'ın devamı, dunkers-2, Wrassling, atari platform oyunu Temple of Boom, çok oyunculu kule savunma oyunu Fortz ve spor oyunu Golf Zero yer alıyor.

Web Sitesi: poki.com

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