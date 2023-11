Base Bros, üssünüzü istilacı düşman dalgalarına karşı savunmanız gereken çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur. Arkadaşınızla birlikte başka bir gezegenin uçan düşmanlarıyla mücadele etmek için gerekenlere sahip misiniz? Arkadaşlarınızla takım kurun ve dünyanızı savunmak için tırmanmaya, inşa etmeye ve ateş etmeye başlayın. Base Bros oynayın ve en iyi savunma oyuncusu olduğunuzu kanıtlayın. WASD - Move S - Shoot/kullanınOk tuşları - Move Down ok - Vur/kullanBase Bros, Stockholm, İsveç merkezli tek kişilik bir stüdyo olan Colin Lane Games tarafından yaratılmıştır. Colin Lane'in diğer oyunları arasında dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz ve Golf Zero yer alıyor.

