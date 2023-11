Touchdowners, Colin Lane tarafından oluşturulan çevrimiçi bir Amerikan futbolu oyunudur. Bu oyundaki zorluk, en çok golü atarak kazanmaktır. Üç oyuncudan oluşan takımınızla bitiş bölgesine ilk ulaşmak için koşmanız, zıplamanız ve pas vermeniz gerekecek. Arcade veya kariyer modunda iki oyuncuyla veya tek başına oynamayı planlıyorsun. Ok tuşları - Sola/sağa hareket etZ - Pas topu İki oyunculu mod Oyuncu 1Z - Sola hareket etX - Sağa hareket etC - Pas topu Oyuncu 2 Ok tuşları - Sola/sağa hareket etM - Pas topu Touchdown'lar Colin tarafından yaratıldı Lane Games, Stockholm, İsveç merkezli tek kişilik bir stüdyo. Colin Lane'in diğer oyunları arasında b-ball hit dunkers-2 ve ayrıca Wrassling, Temple of Boom, Fortz ve Golf Zero yer alıyor.

Web Sitesi: poki.com

