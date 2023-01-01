4th and Goal 2018, Tony Corbin tarafından oluşturulan bir Amerikan Futbolu oyunudur. Bu oyunda futbol takımınızın Oyun Kurucusu olarak oynuyorsunuz ve gol atmak ve golleri dönüştürmek için çağrılar yapmanız gerekiyor. Harika bir pas oyunu oluşturmak için oyun kitabından farklı hamleler seçin veya birkaç metreyi kendinize çekip başka bir oyun kurmaya çalışın. Oyun kitabından oyunlarınızı akıllıca seçin, böylece diğer oyuncuların engelini kaldırarak bir deneme puanı kazanabilir ve bunu bir takım çalışması haline getirmeye çalışabilirsiniz! Birinci sınıf bir futbol takımına katılın ve şampiyonluğu kazanın! 4. ve Goal 2018'deki bir sonraki Super Bowl'a hazırlanın. NFL'deki en iyi takımlardan biri olarak oynayabilirsiniz. Gol atmak için hücumda en iyi oyunları gerçekleştirin! Hareket - Ok tuşları Pas/Oyun - A/S/D Güçlendirme - W Top - Boşluk Çubuğu Menü navigasyonu - Fare4. ve Gol 2018 Tony Corbin tarafından oluşturuldu. Bu, 2009'da başlayan 4th ve Goal serisinin bir parçasıdır. Tony Corbin, o zamandan bu yana Poki'de de bulunan Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th ve Goal 2019 ve 4th ve Goal 2020 gibi farklı Amerikan Futbolu oyunları da yaptı. !

Web Sitesi: poki.com

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