4th and Goal 2019, Tony Corbin tarafından oluşturulan çevrimiçi Amerikan Futbolu oyunudur. Bu oyunda futbol takımınızın oyun kurucusunu oynuyorsunuz ve gol atmak ve golleri dönüştürmek için çağrılar yapmanız gerekiyor. Harika bir pas oyunu oluşturmak için oyun kitabından farklı hamleler seçin veya birkaç metreyi kendinize çekip başka bir oyun kurmaya çalışın. Oyun kitabından oyunlarınızı akıllıca seçin, böylece diğer oyuncuların engelini kaldırarak bir puan kazanabilir ve bunu bir takım çalışması haline getirmeye çalışabilirsiniz! Hareket - Ok tuşları Pas/Oyna - A/S/D Güçlendirme - W Top - Boşluk Çubuğu Menüde gezinme - Mouse4th ve Goal 2019, Tony Corbin tarafından yaratıldı. Bu, 2009'da başlayan 4th ve Goal serisinin bir parçasıdır. Tony Corbin o zamandan bu yana Poki'de de mevcut olan Linebacker Alley ve Linebacker Alley 2 gibi farklı Amerikan Futbolu oyunları da yaptı!

Web Sitesi: poki.com

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