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Footballwars Online

Footballwars Online

poki.com

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Footballwars.online, ERIGATOHISHIMA tarafından oluşturulan aksiyon dolu, çok oyunculu bir futbol IO oyunudur. Futbol kaskınızı ve pedlerinizi takın ve oyuna girmeye hazırlanın. Footballwars.online, Amerikan futbolunun sportmenliğini ve zarafetini bir IO oyununun eğlenceli, kaotik hissi ile birleştiriyor. Amacınız çok basit, topu son bölgeye götürün ve gol atın! Oyunun sonunda en çok puana sahip olan takım kazanır. Footballwars.online'ı Poki'de ücretsiz oynayın ve bir NFL yıldızı olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu gösterin! Kontroller: Fare - Hareket Ettir Yaratıcı hakkında: Footballwars.online, Japonya merkezli ERIGATOHISHIMA tarafından oluşturulmuştur.

Web Sitesi: poki.com

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