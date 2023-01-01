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4th and Goal 2022

4th and Goal 2022

poki.com

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4th and Goal 2022, profesyonel bir oyun kurucu olarak takımınızı zafere taşıyan bir Amerikan Futbolu oyunudur. Sevilen serinin en yeni girişinde taktik kitabınızda yepyeni takımlar, stratejiler ve takım kurulumları var. Futbol takımınızın Oyun Kurucusu olarak, gol atmak ve golleri dönüştürmek için çağrılar yapmanız gerekir. Oyun kitabından oyunlarınızı akıllıca seçin, böylece diğer oyuncuların engelini kaldırarak bir deneme puanı kazanabilir ve bunu bir takım çalışması haline getirebilirsiniz! Büyük Hit'ler yapın, goller atın ve mevcut ve eski lise, üniversite ve profesyonel futbolcuların yarattığı oyunları seçin! Harika bir pas oyunu oluşturmak için oyun kitabından farklı hamleler seçin veya birkaç metreyi kendinize çekip başka bir oyun kurmaya çalışın. Tek bir Şampiyona maçında yarışın, Playoff Turnuvasında mücadele edin ve 4. ve Goal 2022'deki bir sonraki Super Bowl'a hazırlanın! Futbol takımınızın Oyun Kurucusu olun ve gol atmak ve bunları dönüştürmek için çağrılar yapın. Harika bir pas oyunu oluşturmak için oyun kitabından farklı hareketler seçin veya birkaç metreyi kendinize çekip başka bir oyun kurmayı deneyin. Hareket - Ok tuşlarıPass/Play - A/S/DBoost - WSnap ball - SpacebarMenü navigasyonu - Fare4. ve Goal 2022, Glowmonkey tarafından oluşturuldu. Diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4. ve gol-2013, 4. ve gol-2014, 4. ve Goal 2018, 4. ve Goal 2019, 4. ve Goal 2020 ve 4. ve Gol 2021 4. ve gol, futbolda hücum çizgisi ile son bölge arasındaki mesafenin on metreden az olduğunu, yani takımın touchdown'dan metre uzakta olduğunu belirten bir ifadedir. Bir takım 4. yenilgisindeyse bu, gol atmayı hedefledikleri anlamına gelir.

Web Sitesi: poki.com

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