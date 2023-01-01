4th and Goal 2021, Tony Corbin tarafından oluşturulan bir Amerikan Futbolu oyunudur. Sevilen serinin en yeni girişinde taktik kitabınızda yepyeni takımlar, stratejiler ve takım kurulumları var. Futbol takımınızın Oyun Kurucusu olun ve gol atmak ve golleri dönüştürmek için çağrı yapın. Harika bir pas oyunu oluşturmak için oyun kitabından farklı hamleler seçin veya birkaç metreyi kendinize çekip başka bir oyun kurmaya çalışın. Oyun kitabından oyunlarınızı akıllıca seçin, böylece diğer oyuncuların engelini kaldırarak bir deneme puanı kazanabilir ve bunu bir takım çalışması haline getirmeye çalışabilirsiniz! Birinci sınıf bir futbol takımına katılın ve şampiyonluğu kazanın! 4. ve Goal 2021'deki bir sonraki Super Bowl'a hazırlanın. NFL'deki en iyi takımlardan biri olarak oynayabilirsiniz. Gol atmak için hücumda en iyi oyunları gerçekleştirin! Hareket - Ok tuşlarıPas/Oyna - A/S/DBost - WSnap topu - Boşluk ÇubuğuMenü navigasyonu - Fare4. ve Gol 2021, Tony Corbin tarafından oluşturuldu. Diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Linebacker Alley 2, Linebacker Alley, 4th ve Goal 2020 ve 4th ve Goal 2019.

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