Linebacker Alley 2, popüler Linebacker Alley serisinin ikinci bölümüdür. Tony Corbin tarafından yaratılan bir Amerikan Futbolu oyunudur. Linebacker Alley 2'de amaç, rakibinizin savunma hatlarını geçip gol atmak. Her touchdown yaptığınızda, daha fazla rakibin sizinle mücadele etmeye çalıştığı yeni bir seviyeye giriyorsunuz. Bu versiyonda sadece ara sokağı kullanamazsınız, sahanın her yerinde koşabilirsiniz. Oyun 14 seviyeye sahiptir. Hareket - Ok tuşları Güçlendirme - W Döndürme - STony Corbin, Linebacker Alley serisini yarattı. Linebacker Alley 2'nin yanı sıra Poki'de de bulunan Linebacker Alley'i de yarattı.

Web Sitesi: poki.com

